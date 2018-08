Turun mielenosoituksissa otettiin 11 henkilöä kiinni

Vast: Ei tietenkään ota poliisi kantaa

Kiitos järjen äänestä. Tämä maa on pilalla, syypäitä on niin toimittajissa kuin ministereissäkin. Suvaitsevaisuus on syrjäyttänyt järjen, kaikki kunnolliset suomalaiset hyveet on haudattu, tilalla on hömppää, huomion kiinnittämistä epäolennaisuuksiin sekä loputonta suvaitsemista, suvaitsemisesta päästyä. Suomalainen vastuullinen, vahva, kunnollinen, rehellinen ja rauhantahtoinen valkoinen heteromies on hahmo, jota ei paljon keskusteluissa esiinny, koska on niin epä-mediaseksikäs tapaus nykyään.