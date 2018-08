Mielenosoitukset päättyneet Turussa – päivä sujui pääosin rauhallisesti

Vast: Ihmettelen vaan

Aivan, sama meininki heillä on, on sitten kyse Pride tai muu asiaan liittyvä kulkue. Kauhea meteli ja heistä tämä on vaan hauskaa. Ihan kuin olisi heillä juhlat. Ja he eturivin bannerin takana naisella oli kasvot peittävä naamio, miksi hän häpeää olla omassa joukossa mukana?



Vai oliko naamioitumisen takana myös protestia virkavaltaa vastaan? Jos heiltä menisi kysymään, pitävät aivan varmaan poliiseja natseina. Mutta kun viherhipit, ei maailmaa johdeta vain hytkymällä musiikin tahtiin ja huutamalla "ei natsei".



Yksikään heistä ei laskenut kukkia torille.