Kuvataanko seuraava Hollywood-elokuva Turun saaristossa? – Studioiden edustajat ovat tutustumassa Suomeen

Viisi suuren luokan elokuvatuotantojen kuvauspaikkajärjestäjää kiertää tällä hetkellä viikon ajan Suomea. Vierailun tuloksena Suomesta lähtee tuhansia lokaatiokuvia esiteltäväksi studioille tulevia tuotantoja varten. Tavoitteena on saada ensimmäiset Hollywood-kuvaukset Suomeen.

Hollywood-delegaatio viettää paikallisten oppaiden kanssa useamman päivän eri puolilla maata. Edustajat ovat tutustuneet muun muassa Turun saaristoon, Kansallisarkiston tutkijasaliin sekä Pyhäsalmen kaivoksen syvyyksiin. Suomea on esitelty maalta, mereltä ja ilmasta unohtamatta paikallista ruokakulttuuria ja saunaelämyksiä.

Business Finlandin hallinnoima AV-alan tuotantokannustin mahdollistaa kuvauspaikkajärjestäjien tutustuttamisen Suomeen. Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Suomen ja Länsi-Suomen elokuvakomissioiden sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Ohjelma kuitenkin muotoutui ensisijaisesti Hollywood-väen toivelistan mukaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Nyt saapuneeseen ryhmään valikoitui kuusi henkilöä, joista kaksi on Isosta-Britanniasta ja loput Yhdysvalloista. Suurin osa heistä on location scoutteja, jotka kiertävät maailmaa ammatikseen etsien kuvauspaikkoja tuotantoihin. Heidän aiemmista tuotannoista löytyy isoja toimintapainotteisia elokuvia, joissa on ollut monen sadan hengen tuotantoryhmät sekä satojen miljoonien budjetit.

– Etsimme sopivia henkilöitä, jotka halusimme tuoda Suomeen ja jotka työskentelevät erityisesti suurtuotantojen parissa, Anne Laurila Pohjois-Suomen elokuvakomissiosta kertoo tiedotteessa.

Kuvauspaikkajärjestäjien delegaatio kiertää ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomea.

– Yritämme kiertää niin paljon erilaisia kuvauspaikkoja kuin suinkin mahdollista, jotta heille jäisi mahdollisimman monipuolinen kuva Suomen tarjonnasta. Matkan tavoitteena on ollut vakuuttaa vieraamme siitä, että Suomesta löytyy lokaatioiden lisäksi myös huippuluokan palveluita ja alan kokeneita ammattilaisia, Laurila jatkaa.

Suuria paljastuksia vierailuun liittyen ei voi vielä odottaa.

– Valitettavasti tässä vaiheessa emme voi paljastaa, minkälaisia tuotantoja tällä ryhmällä on mahdollisesti mielessään, sillä meitä sitovat tiukat salassapitosopimukset, Laurila sanoo.