Suolistoperäisten bakteerien määrät poikkeuksellisen korkeita Maarian altaassa ja Vähäjoessa – veden käyttöä tulee välttää

Maarian altaan ja Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- ja talousvetenä pitää välttää toistaiseksi. Suolistoperäisten bakteerien määrät ovat poikkeuksellisen korkeita Maarian altaassa ja Turun Vähäjoessa eilen otettujen vesinäytteiden perusteella, tiedottaa Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala.

Myös happi on jokivedessä hyvin vähissä. Se viittaa siihen, että vedessä on runsasti happea kuluttavaa eloperäistä ainetta. Tämän lisäksi Maarian altaassa on runsaasti sinilevää.

Alustavien tulosten perusteella bakteeripitoisuudet ylittävät uimavedelle ja kasteluvedelle asetetut raja-arvot moninkertaisesti. Tarkat määrät selviävät ensi viikon alussa, jolloin lopulliset analyysit valmistuvat.

Turun kaupungin mukaan bakteerien lähde ei ole toistaiseksi selvinnyt. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki jatkavat päästölähteen selvitystä.

Suuret bakteerimäärät kävivät ilmi vesinäytteistä, jotka otettiin Turun Saramäessä viime viikolla palaneen jätepuukasan sammutusvesien vaikutusten selvittämiseksi.

