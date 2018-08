Männistö tavoittelee jatkoa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana

Varsinais-Suomen Yrittäjät esittää yrittäjä Jaakko Männistöä toiselle kaudelle Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Turussa 19. lokakuuta 2018.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Männistön tavoitteena on parantaa erityisesti nuorten yrittäjien asemaa niin järjestössä kuin markkinoilla. Hän haluaa työskennellä myös kasvattaakseen Suomen Yrittäjien vaikuttavuutta nuorten- sekä kasvuyritysten keskuudessa.

– On ollut hienoa huomata miten paljon olen päässyt vaikuttamaan omalla työlläni. Olen mm. aloittanut kasvuyrittäjä- sekä maahanmuuttajayrittäjäverkoston toiminnan yhdessä muun johdon kanssa, kertoo Männistö.

Männistö on 30-vuotias start up -yrittäjä. Hän on perustanut asiakaskokemuksen mittaamiseen erikoistuneen Feedbackly-yrityksen vuonna 2012. Yritys toimii globaalisti ja sen asiakkaita ovat mm. Kesko, Helsingin kaupunki ja 7eleven. Männistö on opiskellut kauppatieteitä ja valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta.