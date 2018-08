Mielenilmausten kulkureitit eivät risteä keskustassa lauantaina

Annamari Nurminen

Ensi lauantain vilkas tapahtumaviikonloppu Turun puukkoiskun vuosipäivään liittyvine mielenilmauksineen sotkee Turun keskustan liikennettä merkittävästi. Poliisille on ennakkoon tullut ilmoituksia yli kymmenestä yleisötilaisuudesta, joista suurin osa on Turun keskustassa.

– Erityisesti Paavo Nurmi -maraton ja mielenosoituskulkueet aiheuttavat liikennehaittaa keskustassa. Vilkkaimmissa risteyksissä poliisi on ohjaamassa liikennettä. Poliisi on kaupungilla näkyvästi läsnä, sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Teijo Ristola.

Maratonin lähtö on kello 12 Itäiseltä Rantakadulta Teatterisillan kohdalta ja puolimaratonin kello 12.20. Lähtövaiheessa liikenteelle tulee katkoksia Hämeenkadulla, Uudenmaankadulla ja Aninkaistenkadulla.

Suljettuna on myös Itäinen Rantakatu. Suljettu osuus ulottuu Aurasillalta Myllysillalle ja sulkuaika on 06–22. Ajo Telakkarantaan ja Itäiselle Rantakadulle tapahtuu Unioninkadun tunnelin kautta. Myös Neitsytpolku Sirkkalankadun risteyksestä Itäiselle Pitkäkadulle, Samppalinnankatu ja Volter Kilven katu ovat suljettuna jo perjantai-illasta lauantai-iltaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Uusnatsijärjestö Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) osoittaa lauantaina mieltään kello 12.30 Puutorilta alkavalla kulkueella. Turku ilman natseja -vastamielenosoitus puolestaan lähtee liikkeelle Puolalanpuistosta kello 11.15. Poliisin uhka-arvion mukaan näiden ryhmien välille ei ole syytä odottaa syntyvän kahakointia.

– Poliisi on tavannut mielenosoitusten järjestäjät, ja he ovat laatineet omat turvallisuus- ja liikennesuunnitelmansa. Järjestäjillä on myös omat järjestyksenvalvojansa. Me emme uhka-arviossamme lähde siitä, että näissä mielenosoituksissa olisi mitään ihmeellistä tapahtumassa, Ristola sanoo.

Ristola ei halua arvioida, paljonko lauantaisiin mielenilmauksiin odotetaan osallistujia.

– Olemme tehneet järjestäjien kanssa kulkueiden reitit ja niille reiteille kyllä mahtuu osallistujia. Molempien mielenilmausten kulkureitteihin on tehty pieniä muutoksia ja ajallista säätöä, jotta maraton saadaan hoidettua joen rannalla, Ristola sanoo.

Ristolan mukaan mielenosoituskulkueiden reittejä ei ole tarvinnut poliisin määräyksestä eriyttää.

– Näin ei ole tarvinnut tehdä, sillä he eivät ole halunneetkaan käyttää samoja reittejä.

Tapahtumien vuoksi Turun keskustaan on asetettu lauantaille kello 6–18 väliseksi ajaksi tilapäinen lentokielto. Lentokieltoalue ulottuu pohjois-eteläsuunnassa Luolavuoresta Vättiin ja itä-länsisuunnassa Ylioppilaskylästä Iso-Heikkilään.