Mielenilmausten kulkureitit eivät risteä keskustassa huomenna lauantaina

Järki käteen, agendat selviksi

Terrorismin tärkeimpiä ja tehokkaimpia aseita on media. Ei aseet eikä veitset. Media. Näkyvyys. Ihmisten mieliin vaikuttaminen. Näitä terroristit haluavat.



Ymmärtävätkö nämä mielenosoittajat, että he pelaavat näiden sairaiden ihmisten pussiin marssimalla "vuosipäivänä". Suomessakin tapahtuu, surullista kyllä, vuosittain ikäviä rikoksia, mutta näitä ei muistella marssimalla ulkona. Jos jotain tämä saastainen miehenalku halusi, niin se oli medianäkyvyyttä. Uhreja voi muistella itse kotona, jos kokee sen tarpeelliseksi. Mielenosoitus on kansalaisoikeus, en ole sitä vastaan, mutta lauantain mielenosoituksien funktiot lienevät epäselvät; toki kaikki on terrorismia vastaan, ei kukaan ole sitä kieltänyt. Nuo marssit ovat vain pois poliisin muutenkin rajallisista resursseista.



Uhreja voisi kunnioittaa esimerkiksi vaivaamatta poliisiviranomaisia turhaan tällaisella järjettömyydellä, jolloin he voisivat keskittyä vastaavanlaisien tilanteiden ehkäisemiseen.

