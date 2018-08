Viikon kuvat: Vastakuoriutunut tipu, lööppivene ja metsäpalokesän jäljet

VERKATEHTAAN MUISTOT. Littoisten Verkatehtaan alue oli Sylvi Virtasen nuoruudessa 1930-40-luvuilla vilkas palveluiltaan ja täynnä tehtaanväkeä. Sylvi Virtanen, 92, on ollut mukana kaikilla Verkatehtaan draamakierroksilla, niin tänäkin vuonna.

RIITTÄÄKÖ KALUSTO? Sisäministeri Kai Mykkänen (kok, sateenvarjon kanssa) tapasi keskiviikkona Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilökuntaa. Poikkeuksellisen hellekesän maastopalot ovat herättäneet valtiovallan huolen kriittisen pelastuskaluston riittävyydestä, mikäli maastopaloja riehuu useita samanaikaisesti. Mykkänen edellyttää, että erityisesti lentokaluston jakamisesta laaditaan ohjeistus siltä varalta, että suuria maastopaloja on sammutettavana useita samanaikaisesti.

SAVUAVA MAA. Halikossa Takapyölintien ympäristössä oli viime viikolla laaja metsäpalo. Metsäpaloja on ollut Suomessa tänä vuonna huomattavasti tavallista enemmän ja ne ovat myös olleet keskimääräistä suurempia. Suuria metsäpaloja on ollut Varsinais-Suomen lisäksi Lapissa ja Pohjanmaalla.

UUTTA PINTAA. Somerolla keskeiset tiet saavat uutta asfalttia tänä kesänä. Joensuuntien asfaltointi on alkamassa kohta ja viime viikolla Turuntie sai uuden pinnan. Joensuuntien asfaltointi tehdään öisin.

KORVAAVAA VETTÄ VESIPOSTISTA. Kemiönsaaren pohjoisosassa jaetaan vettä vesipostista, koska fluoridipitoisuudet ylittävät ajoittain sille asetetut raja-arvot. Jakelu on tarkoitettu riskiryhmille, joita ovat raskaana oleva naiset ja imeväiset. Heidän suositellaan korvaavan osan juomavedestään muulla kuin Kårkullan alueen vesijohtovedellä. Katja Siggberg oli yhdessä poikansa Lionelin kanssa hakemassa vettä Kemiön kunnan vesipisteeltä. Ongelma poistuu, kun Kårkullan vedenottamon uusi vedenkäsittelyjärjestelmä saadaan käyttöön.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat

TULTA VASTAAN. Westaksen Raunion sahalla Koskella on oma tehdaspalokunta, joka toimii täysin vapaaehtoispohjalta. Omalla ajalla tehdyistä harjoituksista tosin maksetaan palkkaa. Muutama vuosi sitten palokunta näytti, miten arvokasta työ käytännössä on, kun se sammutti uhkaavan palon sahatavaravarastossa. Palosuojeluvastaava Pasi Jaakkola on ollut mukana palokunnassa alusta asti 1990-luvulta.