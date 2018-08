Marika Lempää

Salossa ollaan huolestuneita perusopetuksessa sekä toisen asteen opetuksessa tapahtuvasta koulukiusaamisesta. Viime vuonna Salossa tehdyn hyvinvointiraportin mukaan joka asteella koulukiusaamisen määrä oli korkeampi kuin valtakunnan taso, sekä myös korkeampi kuin Varsinais-Suomen taso.

Salon valtuustolle keväällä esitetyn hyvinvointiraportin pohjalta kaupungissa käynnistettiin Salossa ei kiusata -haastekampanja. Kampanjan tarkoituksena on nostaa esille kiusaamisen ongelma Salossa ja haastaa ihmisiä pohtimaan parhaita keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Elokuun loppuun kestävän kampanjan aikana toivotaan kannanottoja asiaan ja ylipäätään asian esillä pitämistä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tämä on erittäin tärkeä asia nostaa esille, sillä Salon hyvinvointiraportti viime vuosilta on kertonut karua kieltä siitä, kuinka vaikea ongelma koulukiusaaminen kouluissamme on. Kiusaamista ei saa hyväksyä missään muodossa, vaan meidän on löydettävä yhdessä eri toimijoiden kanssa ne toimivat keinot millä kiusaaminen saadaan aisoihin. Tästä huolesta syntyi myös haastekampanjamme, johon nyt toivomme muiden puolueiden sekä yhdistysten lähtevän mukaan, kertoo haastekampanjan yhteyshenkilö valtuutettu Johanna Riski kaupungin tiedotteessa (kesk).

Kampanja on huomioitu myös ministeritasolla.

– Olette Salossa tarttuneet tärkeään aiheeseen. Koulukiusaamisen arvet ja varjot kantavat valitettavan kauas ja osalla varjot eivät katoa koskaan. Meidän aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että koulukiusaaminen kitketään pois. Jokaisella on oikeus löytää ystävä, tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on, saada kokea olevansa merkityksellinen ja kiva kaveri. Toivon salolaisille päättäjille ja aikuisille viisautta tarttua tähän vaikeaan aiheeseen, sanoo perhe-ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Lokakuussa Salossa pyritään järjestämään paneelikeskustelu aiheen ympärillä, jolloin haasteeseen mukaan lähteneet tahot voivat tuoda omat ehdotuksensa esille.

Kampanja kulkee sosiaalisessa mediassa tunnisteella #salossaeikiusata.