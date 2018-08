Turussakin myydyistä mukeista irtoaa liikaa lyijyä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varoittaa käyttämästä mukeja, joista irtoaa tullin tutkimusten mukaan liikaa lyijyä. Mukeja on myyty lukuisissa halpakauppaketjuissa. Varsinais-Suomessa sitä on välittänyt Talouspörssi, jolla on myymälöitä Turussa, Uudessakaupungissa, Mynämäessä ja Paimiossa.

Kyseessä on Kiinassa valmistettu keraaminen muki, jonka artikkelinumero 795801370. Niitä on tullut EU-alueelle Hollannin kautta. Suomen Tulli on kieltänyt mukien myynnin.

Niitä ovat aiemmin välittäneet Talouspörssin lisäksi J. Kärkkkäinen, Oy Aimo Latvala Ab, Tampereen Säästötex Oy, HalpaHalli, Saiturinpörssi ja Sodankylän Säästökuoppa Oy.

Eviran mukaan mukien satunnainen käyttö ei aiheuta suurta riskiä ihmisen terveydelle, mutta niiden pitkäaikainen käyttö on haitallista. Evira pyytää kuluttajia olemaan yhteydessä ostoliikkeeseen.