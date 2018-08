Katon vai taivaan alle? – Sigyn saattaa palata Aurajokeen ihan uudenlaisessa paketissa

Rami Nieminen

Museolaiva Sigyn palaa Aurajokeen keväällä 2020. Tuolloin sillä voi olla suojanaan peltikatto – tai sitten ei. Sigynin miehistö ei ole päässyt ideasta vielä yksimielisyyteen.

Sigyn on parhaillaan restauroitavana Ruissalon telakalla. Remontin ajaksi sen uivaan telakkaan on rakennettu peltinen harjakatto, johon projektipäällikkö Tapio Santala on ihastunut.

– Tämä on ihan liian komea hukattavaksi, Santala pohtii Sigynin kannella korjausurakan keskellä.

Katto on kieltämättä liian näyttävä pelkäksi työmaasuojaksi.

Mutta vieressä aluksen pitkäaikainen puosu Anssi Lehtonen on torjuvalla kannalla.

– Se on vähän sellainen puolimahdoton ajatus, hän vastustelee.

Lehtonen muistuttaa, että kattoon pitäisi tehdä aika monta aukkoa jo pelkästään mastoille. Tällä hetkellä Sigynin mastot makaavat osissa verstaalla, jossa niitä kunnostetaan. Mutta kun ne puolentoista vuoden päästä asennetaan paikoilleen, niihin kiinnittyy kymmenittäin köysiä ja vaijereita. Niillekin pitäisi tehdä omat läpivientinsä kattopelteihin.

– Ajattele, kun turistiryhmä tulee laivan kannelle. He varmasti haluaisivat nähdä avoimen taivaan mastojen yllä, Lehtonen puolustaa kantaansa.

Santala myöntää, että ajatus katon säilyttämisestä ei ole vielä saanut yksimielistä hyväksyntää.

– Suostuttelutyötä pitää vähän vielä jatkaa, hän naurahtaa.

Katon säilyttämistä puoltaa se, että sateen suojassa 130-vuotias laivavanhus saattaisi säilyä kuivempana. Juuri kosteuden takia Sigyn makaa nytkin telakalla, kyljet riekaleina ja kansi revittynä.

Sigyn hinattiin telakalle Ruissaloon viime keväänä. Tuolloin alkoi kaksi vuotta kestävä kunnostusprojekti, jonka aikana merkittävä osa laivan puurakenteista uudistetaan. Parhaillaan työt ovat purkuvaiheessa.

Puosu Lehtonen kertoo, että esimerkiksi laivan kyljestä on irroitettu mädimpiä osia. Kylkien ulkokerros on monin paikoin huonossa kunnossa. Myös kyljen sisällä kulkevat kaaripuut joudutaan vaihtamaan monesta kohdasta. Sisälaudoitus on sen sijaan säilynyt jokseenkin hyvänä.

Tutkimuksissa ei ole tullut toistaiseksi vastaan ikäviä yllätyksiä. Päinvastoin näyttää siltä, että jo hyvissä ajoin kaadetut nelisenkymmentä lehtikuusitukkia riittävät korjauksiin.

– Voidaan sanoa, että se on iloinen yllätys, Lehtonen kertoo.

Sigynin edellisestä kunnostuksesta on kulunut noin 20 vuotta. Santalan mukaan on vääjäämätöntä, että puurunkoinen purjealus joutuu remonttiin 20-30 vuoden välein. Sigyn on kansainvälisestikin ainutlaatuinen laiva, joten sen huollossa pyritään kunnioittamaan alkuperäisiä menetelmiä ja materiaaleja.

– Laivassa on lahottajasienelle sopivat olosuhteet, eikä sitä kokonaan pystytä mitenkään pitämään poissa, Lehtonen selittää väistämätöntä lahoamista.

Nykyisen remontin yhteydessä alukseen saatetaan kuitenkin asentaa koneellinen ilmastointi. Laivan sisä- ja ulkolautojen välissä on tyhjää tilaa, josta alkuperäiset tuuletusaukot eivät poista kosteutta tarpeeksi tehokkaasti. Koneellisella ilmanvaihdolla sienten kasvuolosuhteita saataneen heikennettyä. Se on tosin arvoitus, kuinka paljon ilmanvaihto tulee pidentämään puuosien elinkaarta.

Lehtonen kertoo, että pahimmin kärsineissä kyljissäkin on jäljellä vielä alkuperäisiä lankkuja. Veden alle jäävät kylkilankut ovat säilyneet. Tosin Aurajoki on jättänyt niihin paksun savipeitteen.

Sigyn on maailman viimeinen puurakenteinen kauppalaiva, joka on purjehtinut maailman valtameriä. Turkuun se ostettiin 1930-luvulla museolaivaksi.

Kelluvan museon ylläpito ei ole halpaa. Santalan mukaan nyt toteutettavien korjausten budjetti on noin miljoona euroa. Rahasta on saatu kerättyä vasta osa.

– Tälle vuodelle on saatu noin 300 000 euroa. Ensi vuodeksi tarvittaisiin vähän isompi potti, Santala sanoo ja hahmottelee noin puolta miljoonaa.

Sigyn-säätiön suurimmat tukijat ovat Åbo Akademin säätiö ja Turun kaupunki, joka on tämän vuoden kuluista kuitannut noin 110 000 euroa. Ensi vuoden lahjoitus selvinnee syksyn aikana.

Lisäksi säätiö on yrittänyt houkutella yrityksiä yhteistyöhön arvokkaaseen kunnostusprojektiin.

– Yrityskumppaneita on saatu jonkin verran, muttei vielä riittävästi, Santala myöntää ja muistaa kiittää Ruissalon telakkaa monenlaisesta avusta.

– Mutta me uskomme, että tämä hoituu. Positiivisuutta on ilmassa ja työt ovat edenneet hyvin.

Sigynin korjaukset ovat avoimia yleisölle. Santala kertoo, että telakalle on vapaa pääsy seuraamaan projektin edistymistä. Aina kun työt ovat käynnissä, niitä sopii mennä ihmettelemään.

Lisäksi ensi lauantaina Ruissalon telakalla järjestetään merellinen laulutilaisuus klo 15. Mieskuoro- ja yhteislauluesitykseen on vapaa pääsy, mutta vapaaehtoisilla pääsymaksuilla voi osallistua kunnostuksen tukemiseen. Sigynin töiden edistymistä voi myös seurata hankkeen kotisivuilla ja Facebookissa.