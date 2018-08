Wilmassa saattaa edelleen esiintyä ongelmia Turussa

Marika Lempää

Kodin ja koulun yhteydenpitoon tarkoitettu sähköinen Wilma-järjestelmä alkoi toimia jälleen tiistaiaamuna Turussa. Järjestelmä oli maanantaina kokonaan poissa käytöstä. Systeemi suljettiin riskien minimoimikseksi, sillä se kaatoi koko oppilashallintojärjestelmän.

Turun kaupungin it-palvelujohtaja Joni Ilmasen mukaan vielä ei ole täysin tiedossa, mikä ongelman aiheutti.

– Ongelmat alkoivat maanantaina aamuyöstä, kun Visma päivitti järjestelmänsä. Varotoimenpiteenä otettiin Wilma alas, sillä se on yhteydessä kaupungin oppilashallintojärjestelmäänja. Nyt on puhdistettu logeja, käynnistetty palvelimet uudelleen ja vapautettu levytilaa. Nyt näyttää kaikki toimivan, Ilmanen kertoi tiistaiaamuna kymmenen aikaan.

Järjestelmä ei kuitenkaan pysynyt pystyssä kovin kauan, sillä jo tuntia myöhemmin Turun sivistystoimiala twiittasi Wilmassa esiintyvän edelleen ongelmia.

Alasajo vaikutti vajaan 14 000 perusopetuksen oppilaan ja heidän huoltajiensa sekä ja noin 3400 lukiolaisen Wilma-käyttöön. Peruskoulut alkavat Turussa huomenna keskiviikkona, lukiolaiset aloittivat syyslukukautensa jo viime perjantaina.

Ongelmia Wilman käytössä ilmeni eilen myös Helsingissä, jossa järjestelmä saatiin käyttöön iltapäivällä.

Wilmaa riivanneet viat ovat vaikuttaneet myös systeemin mobiilikäyttöön. Opetustoimeen on Tommi Tuomisen mukaan tullut turkulaisvanhempien yhteydenottoja Wilman mobiilisovelluksen kirjautumisongelmista jo aiemmin.

– Havaintoja sen toimimattomuudesta on ollut, tosin moni on raportoinut ongelmien poistuneen uudelleenkirjautumisen myötä. Täytyy odotella lisätietoja ohjelmistotoimittajalta, mutta tästäkin asiasta on varmaan syytä tiedottaa oppilaita ja vanhempia, Tuominen sanoo. Turun kaupunki tiedotti Wilman toimimattomuudesta maanantaina aamupäivällä.

Heini Pensarin mukaan mobiiliversion ongelmat liittyvät palvelun ongelmiin.

– Wilma-selain ja mobiiliversio ovat sama palvelu, mutta eri kanavissa, hän selittää.