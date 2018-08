Turussa alkaa rutistus tiukasta talousohjelmasta – lisää palveluja lähiöihin, oppilaat pienempiin tiloihin

Jari Heino

Turun puolueet käynnistävät tiistaina keskustelut kasvuohjelmasta, jolla pyritään pitämään kaupungin talous kunnossa raskaiden investointitarpeiden keskellä.

– Tavoitteena on saada valmis paperi valtuustoon 27. elokuuta. Tosin poliittinen prosessi ottaa sen ajan kuin se ottaa, neuvotteluja vetävä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok) sanoo.

Turussa ei ole enää politiikkaa raamittavaa Turku-sopimusta, joten kasvuohjelman tavoitteena on nykyistä määrätietoisempi politiikan teko. Toinen syy on Turun edessä olevat jättimäiset investoinnit. Turun konsernihallinnossa lasketaan, että emokaupunki-Turun investointitarpeet ovat vuosina 2019–2029 peräti 1 620 miljoonaa euroa. Koko konsernin osalta puhutaan 2 940 miljoonasta.

– Mikäli kaupungin talouden perusura toteutuu, investointitarpeet ylittävät investointikyvyn merkittävällä tavalla, kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) kirjoittaa kaupunginhallituksen maanantaisella esityslistalla.

Arven pohjapaperi palautettiin kesäkuussa uuteen valmisteluun ja jätettiin maanantaina pöydälle. Eräs syy kesäkuiseen palautukseen oli sote-uudistuksen keskeneräisyys. Nyt laadinta jatkuu, vaikka sote on yhä auki.

Arven esityksen pohjana on Turun omavaraisuusasteen säilyttäminen nykytasolla. Se edellyttäisi konsernilta 20 miljoonan euron vuotuista ylijäämää. Tuo ylijäämä sallisi Turun laskukaavan mukaan 50 miljoonan euron vuotuisen lisävelan.

Tavoitteeseen yltäminen edellyttää 15 miljoonan euron säästötavoitetta nykyisiin budjettimenoihin. Esityksessä on ryväs konsteja. Esimerkiksi perusopetuksen tilat pitäisi puristaa kahdeksaan neliöön per oppilas nykyisen 10–12:n asemesta. Hallinnolla tavoite olisi 12 neliötä per työntekijä. Isoissa projekteissa pohdittaisiin ulkoista rahoitusta. Sote- ja aluepelastuskiinteistöistä luovuttaisiin.

Vasaramäen yläkoulusta luovuttaisiin, kun Skanssin koulu toteutuu. Lähiöitä täydennysrakennettaisiin, jotta palvelut eivät karkaisi.