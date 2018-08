Wilma poissa käytöstä Turussa tämän päivän – Ohjelmistoyritys: "On kaupungin omassa hoidossa"

Wilma on muutakin kuin kodin ja koulun yhteydenpitoa

Wilmassa on kaikki koulunkäyntiin liittyvä tieto. Ei siis pelkkä viestikanava koulun ja kodin välillä. Koko koulupäivä sekaisin katkoksen takia. Wilmassa on oppilaan oma lukujärjestys ja tieto oppitunnin opettajasta ja luokasta. Jos et muista ulkoa, ole printannut omaa lukujärjestystä tai ottanut kuvaa siitä, et saa tietoa mistään muualta. Eka päivä kun on niin ei ees tunne paikkoja ja opettajia vaik tietää oppiaineen. Sadat oppilaat harhailee käytävillä kyselemässä mitä tehdä ja etsimässä paikkaa missä pitäis olla.

