Kolumni: Loman loppu

Se oli sitten taas siinä. Loma. Suurin osa palaa töihin, koulun penkille ja päiväkotiin viimeistään tällä viikolla. Pian sitä aletaan taas odottaa. Sitä seuraavaa lomaa. Arki tuntuu niin ahdistavalta, että sitä kestetään vain haaveilemalla vapaapäivistä ja lomista. Ei sen niin pitäisi mennä.

Tein jokin aika sitten gallupin, jossa kyselin ihmisiltä, ovatko he viettäneet lomaa, ja miten heillä tavallisesti sujuu paluu arkeen. Pyysin heitä myös antamaan hyviä lomaltapaluuvinkkejä. Pienoinen yllätys oli se, että kaikki haastateltavat suhtautuivat loman loppumiseen ja arkeen hyvällä mielellä. Oma loma oli ollut oikein antoisa ja onnistunut eikä paluu töiden ja opintojen pariin harmittanut ketään.

Kaikki kehottivat palaamaan arkeen pehmeästi, vaikka se ei aina heiltä itseltään onnistukaan. Yksi pariskunta oli palannut juuri häämatkalta Ahvenanmaalta. Olivat kiertäneet saarta pyörillä. Onnellisina ja rakastuneina he kehottivat ottamaan loman loppumisen vastaan iisisti. Kesäähän on vielä jäljellä, joten töiden jälkeen voi istua iltaa kavereiden kanssa, ja viikonlopun viettää vaikka festareilla. Ei loman loppumisen ja arjen alkamisen tarvitse olla niin mustavalkoista.

Niinhän se on. Mutta miksi ihmisten puheissa kuitenkin toistuu vuosi toisensa jälkeen tuttu valistusvirsi, miten vaikea on taas päästä toisenlaiseen unirytmiin ja tarttua töihin? Mediassa maalataan uhkakuvia siitä, miten joillakin jää loman juoppoputki päälle eikä töiden tekemisestä tule mitään. Tai töihinpaluustressi valtaa mielen jo puolivälissä kesää ja pilaa koko loman.

Eikä se lomailukaan helppoa ole. Kun lomaa on harvoin ja sitä odotetaan kovasti myös odotukset ovat kovat. Loma onkin lopulta pettymys; on liian sateista, kylmää, kuumaa, ruuhkaista tai vain tylsää. Ei ole mitään tekemistä tai sitä on liikaa. Ja sekös ahdistaa.

Loma ja sen loppuminen näkyvät myös erotilastoissa. Yhteistä aikaa kaivataan, mutta kun vihdoin ollaan yhdessä, toisen läheisyys alkaakin jurppia. Huomataan, että yhdessä ei olekaan hyvä olla – ainakaan liikaa. Tulee riitaa – ja lopulta ero.

Mitä jos suhtautuisi arkeen yhtä rennosti kuin haastateltavani? Alkaisi ajatella, että arki se vasta hienoa on. Ehkä silloin osaisi nauttia lomastakin – ja sen loppumisesta.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.