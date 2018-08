Kadunrakennustyö haittaa liikennettä Hämeentiellä alkuviikosta

Turun Hämeentiellä, välillä Nummenpuistokatu-Keskikatu, ja Savitehtaankadulla, välillä Hämeentie-Vanha Littoistentie, sekä Chorellinkadulla tehdään alkuviikolla kaivo- ja jyrsintätöitä.

Päivittäiset työajat ovat maanantaina 13. elokuuta kello 03:30-07:00 sekä 09:00-15:00, tiistaina kello 08:30-15:00 ja 17:30-20:00 ja keskiviikkona 15.8 kello 08:30-15:00.

Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä. Paikalla on liikenteenohjaajat. Työkoneita on liikenteen seassa ja työstä on haittaa liikenteelle molemmissa ajosuunnissa.