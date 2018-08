Turun Saramäessä syttyi palamaan jätepuukasa myöhään perjantai-iltana. Paloa sammutettiin koko perjantain ja lauantain välisen yön, ja se saatiin hallintaan aamukuuteen mennessä. Päivystävä päällikkö Kari Alanko Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoo, että lauantai kului palopaikan raivaamisessa. Palavia hakekasoja on levitelty ja sammuteltu.

Enimmillään paikalla on ollut 40 paloautoa ja noin 150 sammuttajaa. Alangon mukaan paikalta on vähennetty päivän mittaan yksiköitä pikkuhiljaa.

– Tällä hetkellä siellä on kolme tai neljä yksikköä. Yöksi sinne jätetään yhdestä kahteen yksikköä, hän kertoi illalla puoli kahdeksan aikaan.

Sunnuntaiaamuna arvioidaan, voidaanko alue luovuttaa omistajan huolehdittavaksi.

Rami Nieminen Ilmakuva paloalueesta lauantaina aamupäivällä.

Sammutustöiden yhteydessä loukkaantui kaksi palomiestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Lauantain vastaisena yönä loukkaantui yksi, ja päivällä loukkaantui toinen. Toinen sai kasvoihinsa osumaa ja toinen käteensä. Onneksi loukkaantumiset olivat lieviä, Alanko kertoo.

Hänen mukaansa ensimmäisen loukkaantumisen aiheutti veden paine. Toisen loukkaantuneen palomiehen käsi jäi puristuksiin. Palon yhteydessä ei sattunut muita henkilövahinkoja.

Palopaikka on Vaisteentien ja Messinkikadun kulmauksessa. Palanut alue on noin hehtaarin kokoinen. Alue, jolla puujätettä on, on kokonaisuudessaan noin kolme hehtaaria.

– Siellä on lautajätettä, juurakkoja, kantoja, puunippuja, risuja ja puuhaketta, selventää Alanko.

Puujäte paloi voimakkaasti. Sammutustöitä hankaloitti voimakas ja puuskittainen tuuli.

Siitä ei ole vielä tietoa, mistä palo on saanut alkunsa. Poliisi selvittää palon syttymissyytä.