Puujätekasan jälkisammutustöitä jatketaan edelleen – kaksi palomiestä loukkaantui sammutustöissä lievästi

Palo-arkaa hyötyjätettä.

Eli, kyseessä HYÖTYJÄTETTÄ, mikä odotti ns. kierrätyskäsittelyä. Puutavaraa, mikä on 100% paloarkaa.

Tähän lisätään ne pyromaanisieluiset ja lisäksi ne, jotka haluavat muuten vain tuottaa vaikeuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Saivathan lukuisia paloyksiköitä miehistöineen yöllä alkaneelle sammutusrupeamalle.



Lisäksi, sytytettiin juuri myöhään perjantai-iltana/yönä, jolloin saadaan aikaan hässääkkää viikonloppua vasten.

Seuraavat palot varmaan ilmaantuvat lähiaikoina jossakin muussa paikassa. Kun yksi on tullut pimenevässä yössä, on niitä tulossa lisää. Edessä pitkä ja pimeä vuodenaika, jolloin näille on otolliset olosuhteet.

