Puujätealue palaa Turun Saramäessä – sammutustöissä 150 palomiestä ja 40 paloautoa

Turun Saramäessä syttyi myöhään perjantai-iltana iso hyötypuun jätealue, jota on sammutettu koko yön. Sammutustyöt jatkuvat. Paikalla on ollut 40 paloautoa ja noin 150 palomiestä. Palopaikka on Vaisteentien ja Messinkikadun kulmauksessa.

Tulipalo saatiin hallintaan aamulla kello kuuteen mennessä, mutta paloalue liekehtii ja savuttaa edelleen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Juha Virto kertoo Turun Sanomille.

Alueelle on varastoitu puunrunkoja, puumassaa ja jätelautoja. Jätealue paloi voimakkaasti. Pelastustöitä hankaloitti voimakas ja puuskittainen tuuli.

Tulipalon sammutustyöt jatkuvat ainakin iltapäivään saakka, Virto arvioi.