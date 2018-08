Tokmanni uusii Maskun myymäläänsä

Kyllä!

Tokmanni on ollut Maskun paras kauppa tarjoustalon ajoilta lähtien! Vääräleuoille tiedoksi kilpailuakin on ollut. S-market lopetettiin, keskustassa k-kauppa ja nyt neste rivieran myymälä. Tokmannilta saa kaiken tarvittavan ja edullisemmin, kuin prismasta tai cittarista. Oikeastaan paras kilpailija on lidl, mutta sekin kaatuu suppeuteensa. Tokmannilla on suuret valikoimat vaatteita, hygieniatuotteita, urheiluvälineitä, pienrautaa, piha-puutarha juttuja yms yms ym. Tokmannissa yhdistyy bauhaus, lidl ja xxl ja kaikki mukavasti lähellä Maskussa!!

