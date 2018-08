Osa laajakaista- ja kaapeli-tv-palveluista taas toiminnassa – häiriöitä edelleen ympäri Turkua

Kaukolämpötyömaalla Raisiossa tapahtui perjantaiaamuna teleoperaattori Dna:n kuitukatkos, mikä aiheuttaa laajalti häiriöitä laajakaista- ja kaapeli-tv-palveluihin Turussa ja ympäristökunnissa. Kuitukatkoksen vuoksi Turun alueella pimeni myös 32 Otto-automaattia. Automatia Pankkiautomaatit Oy:n toimitusjohtaja Marko Vilon mukaan automaatit ovat olleet poissa käytöstä kello 10.30 asti.

Otto-automaattien tilannetta voi seurata täällä. Automatian ajantasaisen listan mukaan kaikki automaatit ovat taas toiminnassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaivurin katkaiseman kuitukaapelin korjaaminen jatkuu edelleen. Korjaustyöt valmistuvat arvion mukaan kello 23.

Dna:n mukaan suurin osa matkaviestinverkon palveluista on nyt korjattu. Myös osa kiinteän verkon laajakaista- ja kaapeli-tv-palveluista on saatu palautettua. Noin kolmasosa verkoista on saatu toimimaan. Häiriöitä on kuitenkin edelleen ympäri Turkua, ja vian korjaus jatkuu.

Aiemmin kerrottiin, että kuituvika aiheuttaa häiriöitä Dna:n kiinteän verkon yhteyksiin Turussa sekä kaapelilaajakaista- ja kaapeli-tv-palveluihin Turussa ja lähikunnissa. Pieniä häiriöitä voi tulla myös osaan matkaviestinverkon palveluista Varsinais-Suomen alueella.