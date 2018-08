Kaskenlinnan sairaalassa viemäriongelmia – osa wc-tiloista ja suihkuista pois käytöstä

Kaskenlinnan sairaalassa on tänään havaittu viemäriongelmia, joiden takia osa wc-tiloista ja suihkuista on jouduttu sulkemaan. Ongelma on C-siivessä. Tällä hetkellä vian syytä selvitetään ja korjataan.

Ylihoitaja Terhi Painilainen kertoo, että tilanteen ei pitäisi vaikuttaa potilaiden oloihin.

Painilaisen mukaan ongelmatilanne ei koske ravitsemus- eikä juomavettä. Myös huoneissa olevia käsienpesupisteitä on voinut käyttää, tosin rajoitetusti. Vika on likaveden poistumisteissä eli viemäreissä.

– Voi olla että tilanne korjaantuu nyt viikonloppuna, tai sitten voi venyä ensi viikkoon, Painilainen kertoo.