Mielenosoitukset täyttävät Turun keskustan terrori-iskun vuosipäivänä

Riitta Alakoski

Uusnatsijärjestö Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) aikoo osoittaa mieltään Turussa 18.8. eli terroristi-iskun vuosipäivänä.

Eläköön vastarinta! -mielenosoitus on vastine yhdistyksen Pirkanmaan käräjäoikeudesta saamaan lakkautuspäätökseen sekä mielenilmaus monikulttuurisuutta vastaan. Järjestön kieltämistä käsitellään elokuun lopussa Turun hovioikeudessa.

Kansallismielisten Liittouma järjestää Vastarintaliikkeen mielenilmaisun jälkeen 188-kukkavirta-muistokulkueen sekä kukkien laskun Aurajokeen. Soldiers of Odin ilmoitti kesäkuussa osallistuvansa muistotapahtumaan.

Pohjoismaista Vastarintaliikettä vastustaa Turku ilman natseja -mielenilmaus, jonka viestinä on, ettei äärioikeisto ole tervetullut Turkuun.

Tapahtumaan on järjestetty bussikuljetus ainakin Tampereelta. Facebookissa tapahtumaan on ilmoittanut osallistuvansa yli 6 000 käyttäjää.

Tapahtuman taustalla on joukko turkulaisia, jotka päättivät järjestää vastamielenosoituksen kuultuaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenilmauksesta.

– Jos saadaan tuhat osallistujaa kasaan, se olisi hyvä suoritus. Pari tuhatta on tavoitteena, tapahtumajärjestelyissä mukana oleva Amro El-Khatib kertoo.

Turussa järjestetään puukotusten vuosipäivänä myös Paavo Nurmi marathon (noin 3 300 juoksijaa), Turku Touring Pyöräily (noin 800 pyöräilijää) ja oluttapahtuma.

Lounais-Suomen poliisi on tietoinen kaikista tapahtumista.

– Turku on kesätapahtumien kaupunki, ja tapahtumia on tuona viikonloppuna erityisen paljon. Osassa väkimäärä tiedetään ennakolta, osassa on vaikea arvioida etukäteen, Lounais-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Teijo Ristola sanoo.

Ristolan mukaan tapahtumista tulee olemaan jonkin verran haittaa keskustassa, kun teitä suljetaan ainakin hetkellisesti ja ihmisiä on paljon liikkeellä.

– Mielenosoitusten on yleisesti tarkoitus aiheuttaa jonkinlaista haittaa ja herättää huomiota, Ristola toteaa.

Resurssien osalta poliisi tarkkailee tilanteen kehittymistä.

– Tapahtumiin on vielä pitkä aika. Poliisi tulee selviytymään kyllä, siitä ei kannata huolehtia. Naapurista saadaan väkeä, jos tarvetta on.

Ristola toivoo, että tapahtumapäivää kohtaan osoitettaisiin riittävää kunnioitusta.

– On kulunut vuosi ikävästä tapahtumasta. Poliisi, niin kuin Turun kaupunkikin toivoo, että päivää vietetään rauhallisesti kunnioittaen, ja jokainen miettisi tahollaan, mitä päivä merkitsee, ja niitä jotka henkensä sen myötä menettivät.

Jutun printtiversiossa kerrottiin virheellisesti, että Turku ilman natseja -mielenilmaus edustaa äärivasemmistoa.