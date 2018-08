Kaupunki selvittää uuden konserttitalon rakentamista

Vanha ja viihtyisä

Ei tuon ikäinen rakennus ole viellä tiensä päässä kuin Turussa. Ilmeisesti jollakulla on tarkoitus rakentaa ko. paikalle jotain muuta. Tuo kierre jossa Turun purku into on pitää lopettaa. Konserttitalo on ihan viihtyisä hyvällä paikalla.Joten peruskorjaus käyntiin ja sassiin. Päättäjä poloiset vaan ei osaa tehdä pitäviä urakkasopimuksia. Liekö ulkomaan lomareissut ym. lahjonta vaarassa. Kaikkea vähänkin vanhaa ei pidä purkaa vaan säilyttää tuleville kaupunkilaisille.

