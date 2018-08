Törkeä autovarkaus Uudessakaupungissa – poliisi pyytää havaintoja

Ugin kaupungin varikolle osoitteeseen Ketukalliontie 9 murtauduttiin tiistai-iltana kello yhdeksän jälkeen. Varikolta anastettiin autojen avaimia, ja hieman puolen yön jälkeen sieltä ryövättiin kaksi pakettiautoa. Tekijät myös rikkoivat varikon portin ajamalla siitä läpi varikolta käyttöönotetulla pyöräkuormaajalla.

Poliisi on selvittänyt, että autoilla on ajettu Uudenkaupungin suuntaan reittiä Lepäistentie–Korssaarentie–Lyökintie–Pyhämaantie–Rantatie.

Toinen anastetuista autoista löytyi Kursilantien varresta hylättynä. Toisella autolla on ajettu tuloreittiä takaisin Uuteenkaupunkiin, ja viimeinen havaintotieto autosta on Tyllikujalta.

Kateissa oleva auto on merkiltään Toyota Proace. Sen rekisteritunnus on TZM-286 ja se on väriltään valkoinen. Autossa Ugin kaupungin tunnukset ovissa ja katolla on varoitusvalopaneeli.

Poliisi pyytää havaintoja ja tietoja kyseisistä autoista ja niihin liittyvistä henkilöistä. Havainnot ja tiedot voi ilmoittaa vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai Uudenkaupungin poliisipäivystykseen puhelinnumeroon 0295-417476.