Åbo Akademi sai rahoitusta Euroopan komissiolta – Euroopan innovaationeuvosto myönsi yhteensä 34 miljoonaa 14 hankkeelle

Euroopan komission alainen Euroopan innovaationeuvosto on tänään myöntänyt yhteensä 34 miljoonaa euroa tukea 14 hankkeelle. Suomalaistahoja on mukana kahdessa hankkeessa, joista toisessa on mukana Åbo Akademi.

Rahoituksen tavoitteena on, että hankkeissa kehitettävät tuotteet ja ratkaisut saadaan nopeammin markkinoille. Rahoitus kuuluu Euroopan innovaationeuvoston (EIC) EIC Pilot -ohjelman Fast Track to Innovation -osioon.

Fast Track to Innovation -tuki on tarkoitettu radikaalisti uudenlaisille läpimurtotuotteille tai -palveluille, joilla on hyvät mahdollisuudet avata uusia markkinoita.

Åbo Akademi on mukana Highlift-hankkeessa, jossa kehitetään uudenlaista lämpöpumppua erittäin korkeiden lämpötilojen teollisiin käyttökohteisiin. Tarkoituksena on korvata uudella energiatehokkaammalla lämmöntuottomenetelmällä nykyisiä, pääosin fossiilisia polttoaineita käyttäviä boilereita.

Highliftissä on Åbo Akademin lisäksi mukana osallistujia Ruotsista ja Norjasta. Se saa EU-rahoitusta noin 2,47 miljoonaa euroa.

Toinen suomalainen taho on pk-yritys Fiellberg, joka kehittää yhdessä italialaisten, tanskalaisten ja hollantilaisten yhteistyökumppanien kanssa uudenlaista yhdistelmäratkaisua, jolla sekä luodaan sähköä aaltoenergiasta että tuotetaan merivedestä juomakelpoista makeaa vettä. W2EW-hanke saa rahoitusta yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Valituissa 14 hankkeessa on mukana yhteensä 59 osallistujatahoa 18:sta eri maasta. Hakemuksia tuli yhteensä yli 2 000 kappaletta.

Rahoitusta myönnetään enimmillään kolme miljoonaa euroa 3–5 osallistujan yhteistyöryhmille. Osallistujat voivat olla esimerkiksi pk-yrityksiä, tutkimuskeskuksia, yliopistoja tai julkisen sektorin toimijoita.

Järjestelmä on suunnattu kehitysasteeltaan suhteellisen kypsille läpimurtoteknologioille, konsepteille ja toimintamalleille, jotka ovat jo lähellä markkinavaihetta.