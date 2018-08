Naantalin Kuparivuoren tunnelin liikenne suljetaan korjauksen ajaksi – kiertotie käytössä ensi maaliskuuhun saakka

Naantalin Kuparivuoren tietunnelin liikenne ohjataan kiertoreitille 12. elokuuta alkaen.

Naantalissa maantiellä 189 sijaitsevan Kuparivuoren tietunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Työt käynnistyvät loppukesällä 2018 ja valmistuvat kokonaan kesäkuussa 2019.

Tunneli suljetaan korjauksen ajaksi. Liikenne ohjataan sunnuntaina 12. elokuuta iltakahdeksasta alkaen kiertoreitille Uolevi Raaden kadulle ja Kuparivuorentielle. Liikenne palautetaan takaisin peruskorjattuun maantietunneliin maaliskuun 2019 lopulla.

Ennen kiertotien käyttöönottoa kiertotieosuudella tehdään valmistelevia päällystys- ja tiemerkintätöitä hiljaisen liikenteen aikaan. Kiertoreitti vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, ja todennäköisesti liikenne ruuhkautuu ajoittain.

Korjaustyö on tarpeen tunnelin rakenteiden ja tekniikan uudistamiseksi. Kuparivuoren tunnelin eristys- ja verhousrakenteen elinkaari on lopussa, joten se on uusittava. Samalla tunnelin valaistus ja muuta tekniikkaa ajanmukaistetaan.

Työn tilaajana toimii Liikennevirasto. Hankkeen kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Destia Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.