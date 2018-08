Turun uimahallit avaavat ovensa – ilmoittautuminen uimakouluihin alkaa ensi viikolla

Impivaaran uimahalli avaa ovensa maanantaina 13.8. ja Petreliuksen uimahalli maanantaina 27.8. Paattisten aluetalon uima-allas on varattavissa 3.9. alkaen. Kaikkia halleja on kesätauon aikana huollettu ja remontoitu.

Impivaaran uimahallissa on muun muassa uusittu saumauksia pesu- ja allastiloissa sekä 50 metrin Venla-altaassa. Miesten saunojen kiukaat on vaihdettu ja paneeleja on uusittu. Myös höyrysaunojen höyrynkehittimet on uusittu. Liukumäki on huollettu, ja pihalle on tuotu uudet pyörien lukkorunkotelineet. Lisäksi uimahallin järjestyssääntöjä on selkeytetty.

Petreliuksen uimahallissa on uusittu miesten sauna. Uutta ovat myös aulan kioski- ja kahviautomaatit. Kuntosalissa esimerkiksi laitteiden käytettävyyttä on parannettu ja allasosastolla kaiteen väliä on pienennetty suositusten mukaiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Paattisten aluetalon kuntosalia on laajennettu niin, että käytössä on lämmittely- ja venyttelytila sekä toiminnallisen harjoittelun tila takkahuoneessa.

Ilmoittautuminen Impivaaran syksyn ensimmäisiin vauvauintiryhmiin ja uimakouluihin alkaa turkulaisille keskiviikkona 15.8. Muille ilmoittautumisaika alkaa perjantaina 17.8.

Muihin syyskauden vauvauintiryhmiin, uimakouluihin ja kuntosaliharjoittelun ABC-kursseille ilmoittaudutaan keskiviikosta 26.9. alkaen.

Kupittaan maauimalan kesäkausi päättyy sunnuntaina 12.8. Samppalinnan maauimala on avoinna syyskuun loppuun saakka.

– Kupittaan maauimalan aukiolon jatkamista pohdittiin ja siihen varauduttiin alustavasti. Sääennuste näyttää kuitenkin niin epävakaalta, että jatkoaika ei ole järkevä. Asiakkaita on sateisina päivinä vähemmän, ja kävijämäärä on jo selkeästi vähentynyt lämpötilan hieman viilennettyä. Myös useat bakteeriepäilyt ovat osaltaan vaikuttaneet päätökseen, kertoo uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen Turun kaupungin tiedotteessa.