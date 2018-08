Kupittaan maauimalassa jälleen bakteeriepäily – "Ei varmaankaan ole kyse pelkästään peseytymisestä"

Sara Harju

Kupittaan maauimalan 50 metrin allas on toistamiseen suljettu bakteeriepäilyn vuoksi. Allas on suljettuna tämän päivän, ja vesi puhdistetaan illalla. Huomenna torstaina allas on auki. Asiasta kerrotaan Samppalinnan maauimalan Facebook-sivulla.

Kyseessä on kolmas kerta tänä kesänä, kun Kupittaan maauimalan altaissa epäillään olevan Pseudomonas aeruginosa -bakteeria. Pari viikkoa sitten lasten allas ja 25 metrin allas suljettiin päiväksi. Viime viikolla suljettiin iso allas.

Aiemmissa tapauksissa vesinäytteet osoittautuivat puhtaiksi, mutta puhdistustoimenpiteet tehtiin varmuuden vuoksi. Sama varotoimenpide tehdään tänäänkin.

Kupittaan maauimalassa ei ole ennen törmätty bakteeriepäilyihin näin useasti.

– Ei varmaankaan ole kyse pelkästään peseytymisestä ja aurinkorasvakertymistä, toteaa Turun uimalaitosten päällikön Eeva Haapanen.

Haapasen mukaan on todella vaikeaa sanoa syytä jatkuviin bakteeriepäilyihin.

– Vaihtoehtoja on useita. Tarkastetaan esimerkiksi, että vedenkäsittely toimii toivotulla tavalla.

Samppalinnan maauimalassa bakteeriepäilyjä ei ole ollut. Samppalinnan remontti valmistui viime vuonna, ja silloin uusittiin esimerkiksi vedenkäsittelyjärjestelmä. Vedenkäsittelyjärjestelmä onkin yksi asia, jonka toimivuuteen kiinnitetään huomiota tämän kauden päättymisen jälkeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Vaikeaa sanoa, onko Kupittaan bakteeriepäilyissä kyse infrasta, esimerkiksi suihkuista, vai sitten siitä, että maa-ainesta on päässyt kulkeutumaan, tai että on puutteita vedenkäsittelyssä, Haapanen pohtii.

Haapanen ei osaa sanoa, voiko tämänpäiväinen bakteeriepäily johtua luvattomista yöuimareista.

– Vartiointiliikkeeltä ei ole ainakaan tullut informaatiota havainnoista. Eli ei voida suoraan heidänkään piikkiin laittaa.

Kupittaan maauimala on auki enää tämän viikon loppuun. Kauden jälkeen mietitään keinoja, joilla bakteeriepäilyiltä vältyttäisiin jatkossa.

Tällä viikolla otettujen näytteiden tutkinta valmistuu huomiseksi. Silloin tiedetään, onko vedessä bakteeria vai ei. Sen jälkeen pohditaan, kannattaako vedestä ottaa uusia näytteitä enää tällä viikolla.

Kesäkauden päättymisen jälkeen Kupittaalla ei tehdä erityistä puhdistuskäsittelyä. Altaisiin jätetään jonkin verran vettä talveksi.

– Pohjavesi on sen verran korkealla Kupittaalla, että altaisiin jätetty vesi suojaa altaita ja antaa vastapainetta, Haapanen kertoo.

Keväällä altaat maalataan ja saumataan.