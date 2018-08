Turkulaiselle Rauno Lahtiselle kotiseututyön korkein tunnustus

Turkulainen Rauno Lahtinen on saanut kotiseututyön ansiomitalin, joka on Kotiseutuliiton korkein tunnustuksen osoitus. Mitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä periaatteellisia ansioita paikallisessa kotiseututyössä.

Lahtinen on kulttuurihistorioitsija ja palkittu tietokirjailija. Hän on Turun yliopiston dosentti, joka on erikoistunut kaupunkirakentamisen historiaan ja ympäristöhistoriaan sekä kansanperinteen tutkimiseen. Lahtinen tunnetaan erityisesti Turun historiaa käsittelevistä teoksistaan.

Turkuseura valitsi Lahtisen vuoden 2016 kulttuuriturkulaiseksi. Vuodet 2009–2017 Lahtinen toimi Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa, Kotiseutuliiton kaupunkityön jaoston puheenjohtajana ja Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunnassa.

Lahtisen ansiot paikallisessa ja valtakunnallisessa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä on katsottu erittäin merkittäviksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mitalit luovutettiin Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalassa Lappeenrannassa lauantaina 11. elokuuta. Vuonna 2018 Kotiseutuliiton hallitus myönsi 10 ansiomitalia. Ansiomitalin sai tänä vuonna monta valtakunnallisesti ansioitunutta henkilöä.

Rauno Lahtisen lisäksi tunnustuksen saivat tamperelainen Heidi Martikainen, helsinkiläinen Risto Piekka, sotkamolainen Osmo Polvinen, helsinkiläinen Raimo Sailas, pieksämäkeläinen Ilkka Seppä, Kouvolan valkealalainen Erkki Sillanpää, lemiläinen Raija Tuuliainen, evijärveläinen Heikki Valijoki ja lappeenrantalainen Antti Vanhanen.

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä ja vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.