Valitus Martin Hesburgerista äänestettiin nurin

Turun Martin kaupunginosaan Sotalaistenaukiolle suunniteltu Hesburgerin drive in -ravintolahanke on mennyt Turun hallinto-oikeuden käsittelyyn naapuritaloyhtiön tehtyä valituksen poikkeusluvasta. Sen myönsi kaupunkiympäristölautakunta kesäkuussa (TS 13.6.).

Hankkeen takana on Hesburgerin yritysryppääseen kuuluva Kiinteistö Oy Burger-Talot Oy.

Poikkeuksen kumoamista vaativan valituksen mukaan poikkeamisen edellytykset eivät täyty suojeltavien kulttuuriympäristöarvojen näkökulmasta eikä liikenteen järjestämistä Drive-in ravintolaan ole arvioitu riittävin perustein. Valituksen mukaan päätös ei huomioi ravintolan toiminnallisia vaikutuksia keskellä asuinaluetta muun muassa asumisviihtyvyyteen.

Turun kaupunkiympäristölautakunta katsoo tiistaina valituksesta antamassaan lausunnossa, että drive in -ravintolan sijoittaminen alueen reunaan ei merkittävästi heikennä alueen nykyisiä kulttuuriympäristöllisiä arvoja. Rakennuspaikaksi osoitettu alue on katualuetta eikä puistoa, ja se on jo nyt suurimmaksi osaksi asfaltoitu. Drive in -ravintolalle on osoitettu omat kaistansa, erillään polttoaineen jakeluaseman liikenteestä, joten lautakunnan mielestä tarvetta liikenteen erityiseen selvittämiseen ei ole. Päätös syntyi äänestystuloksella 8–5.

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausuntonsa Turun hallinto-oikeudelle myös toisesta valituksesta. Se on tehty Turun Matintalon uudisrakennusta koskevasta päätöksestä. Matintalo aiotaan korvata asuin- liike- ja toimistorakennuksella, johon lautakunta on antanut poikkeusluvan.

Tyhjillään olevassa Matintalossa sijaitsi aiemmin verovirasto. Rakennus on tyhjennetty työntekijöistä vakavien kosteusongelmien vuoksi.

Naapurikiinteistön omistaja valitti päätöksestä, koska se ei hänen mielestään kohtele yhdenvertaisesti maanomistajia ja siksi, että kahdeksankerroksinen rakennus peittäisi asunto-osakeyhtiö Eerikinkatu 5:n asukkaiden näkymää.

Lautakunnan mielestä valitus tulee hylätä. Päätöksestä äänestettiin 11–2.