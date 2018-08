Gallup: Miten sinulta sujuu paluu arkeen?

”Olen viettänyt kesälomaa ja pian koittaa paluu kouluun. Arkirytmi voi olla vaikea saada käyntiin nopeasti, mutta kyllä siihen sitten taas tottuu. Helpointa on korjata unirytmiä. Pehmeä lasku ei ole tuttua itselleni. Palaan arkeen kerralla ja hetken päästä huomaan tottuneeni siihen.”

”Olen viettänyt kesälomaa, ja sitä on vielä pari päivää jäljellä. Lomalta paluu sujuu parhaiten, kun siihen suhtautuu rennolla asenteella. Ei siitä kannata ottaa turhaa stressiä. Pari päivää kun on ollut töissä, niin ei enää edes muista, että on ollut lomalla. Teen vuorotyötä, joten rytmini on muutekin omanlainen, mutta aikaiset aamuherätykset ovat silti hankalia.”

”Olemme viettäneet kesälomaa ja palasimme juuri häämatkalta. Pyöräilimme Ahvenanmaalla ja saariston rengastiellä. Hiljalleen on aika palata töihin ja arkeen. Paluu ei ole meille tavallisesti vaikeaa. Arkeen kannattaa laskeutua iisisti. Kesää on vielä jäljellä, joten töiden jälkeen voi käydä vaikka festareilla ja kavereiden kanssa bissellä.”

Sirkku ja Juho Kanervo

Lempäälä