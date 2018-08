Tutkijat selvittivät vuokkokalojen omaperäisen värityksen arvoituksen

Turun yliopiston ja Länsi-Australian yliopiston tutkijoiden Journal of Evolutionary Biology -lehdessä julkaistava tutkimus on paljastanut uutta tietoa vuokkokalojen värityksestä, tiedottaa Turun yliopisto. Kalan persoonallisen värityksen biologinen tehtävä on ollut tähän asti mysteeri.

Vuokkokala (Amphiprion ocellaris) kuuluu noin 30 lajia käsittävään vuokkokalojen sukuun. Lajeille on ominaista tiivis yhteiselo merivuokkojen kanssa.

Paikalleen kiinnittyneinä elävät merivuokot ovat sukua meduusoille: niiden lonkeroiden polttiaissolut auttavat saalistuksessa ja suojaavat vihollisilta. Vuokkokaloja merivuokot eivät kuitenkaan polta. Kun vaara uhkaa, vuokkokalat sujahtavat turvaan merivuokon lonkeroiden sekaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun yliopiston evoluutioekologi Sami Merilaita teki yhdessä Länsi-Australian yliopiston tutkijan Jennifer L. Kelleyn kanssa vertailevan analyysin, jossa selvitettiin kalojen värityksen polveutumista ja evolutiivista kehittymistä muun muassa suhteessa kalan kanssa symbioosissa elävän merivuokkolajin ominaisuuksiin.

– Löysimme yhteyden värityksen ja merivuokkolajien myrkyn voimakkuuden välillä. Valkoisten raitojen määrä on vähäisempi vuokkokaloilla, jotka ovat sopeutuneet yhteiseloon myrkyllisempien merivuokkojen kanssa. Tämä osoittaa kalan erikoisen värin ja kuvioinnin toimivan suojavärityksenä, Kelley toteaa tiedotteessa.

Valkoiset raidat auttavat vuokkokalaa piiloutumaan merivuokkojen lonkeroiden joukkoon. Myrkyllisemmillä merivuokoilla elävillä kaloilla värityksen varoittava tehtävä on tärkeämpi. Silmiinpistävä väritys voi toimia varoitussignaalina, joka karkottaa luonnolliset viholliset.