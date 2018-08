Vuosi Argentiinassa herätti halun auttaa muita vaihtareita

Vaihto-oppilaaksi Argentiinaan 16-vuotiaana lähtenyt Taneli Kaleva asui perheessä, jossa vanhempien lisäksi oli viisi aikuista lasta. Heistä keskimmäinen poika asui kotona.

Eteläamerikkalainen elämäntapa teki tehokkaaseen arkeen tottuneeseen lukiolaiseen vaikutuksen.

– Parasta siellä oli, ettei asioista otettu stressiä. Ihmiset olivat rentoja, vieraanvaraisia ja avoimia. Muita ei arvosteltu ulkoisen menestyksen perusteella, Kaleva kertoo neljän vuoden takaisista kokemuksistaan Puerto Esperanzan kylässä.

Latinotemperamenttia tarttui rauhalliseen ja asialliseen suomalaiseenkin vuoden aikana. Palatessaan Suomeen Kaleva sai tutuilta kuulla olevansa ”ihan argentiinalainen”.

– Helpompi silloin oli puhua espanjaa kuin suomea, Kaleva muistelee hymyillen.

Kulttuuriin kuuluu paitsi kiireetön asenne, myös siesta, jolloin paikalliset palaavat töistä ja koulusta kotiin. Muutaman tunnin lepo iltapäivällä on tarpeen, sillä huikeimmillaan lämpötila saattaa kohota 50 asteeseen.

– Isäntäperheen talossa ei ollut ilmastointia, vaan siellä käytettiin tuulettimia. Nykyisin heillä on jo ilmalämpöpumppu.

Kaleva kertoo, että koillis-Argentiinan kuumuuteen tottui ajan mittaan jonkin verran. Tukalimpaan aikaan iltapäivällä Kaleva itse otti usein nokoset ja katsoi televisiota. Joskus siestan loppupuolella hän kävi pelaamassa tennistä.

– Tennisvuoro oli neljästä viiteen. Kun lähdin kolmen maissa bussilla tenniskentälle, koko kaupunki näytti täysin kuolleelta.

Vuorokausirytmi trooppisen lämmön keskellä poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Yöuni jää kuuteen tuntiin tai vähempäänkin, sillä nukkumaan mennään harvoin ennen puoltayötä ja kouluun herätään aamukuudelta.

Välimatkat ovat Suomeen verrattuna valtavia. Tyynenmeren rannikolle on Puerto Esperanzasta matkaa noin tuhat kilometriä. Linja-automatka Brasilian Rioon vie 24 tuntia. Lentokoneellakin toki pääsee, mutta Kaleva ja isäntäperheen poika, ”host-veli”, päättivät taittaa matkan bussilla. Rion reissuun sisältyi myös yksi harvoista ikävistä kokemuksista. Kalevan päälle käytiin kadulla ja samalla ryöstettiin taskuista kaikki.

– Se oli huonoa tuuria. Tapaus opetti varovaisemmaksi.

Kahdenkymmenentuhannen asukkaan kotikylänsä Kalevan kertoo olleen turvallinen. Toisin kuin maan isoissa kaupungeissa, paikkakunnalla ei tunnettu kulutuskulttuuria. Kaleva kertoo itsekin eläneensä niukemmin.

– Elämä oli perhekeskeistä. Vanhemmat kuuluivat katolilaiseen kirkkoon ja olivat uskonnollisia, mutta lapsiltaan he eivät vaatineet kirkossa käymistä.

Kokemus on osoittanut, että vaihtovuosi onnistuu, jos lähtijällä on asenne kohdallaan. Vaihto-oppilasvuotensa jälkeen Kaleva on ollut vapaaehtoisena mukana oman vaihtojärjestönsä AFS:n toiminnassa ja auttanut nuoria sopeutumaan uuteen kulttuuriin.

– Pitää varautua siihen, että kaikkea voi tapahtua, mutta kaikesta voi myös selvitä. Pitää olla avoimuutta, ongelmanratkaisukykyä ja halu kansainvälistyä.

Huono motiivi lähdölle on, että kaikki kaveritkin lähtevät.

Vaikka Kalevaakin alussa kielivaikeudet ja koti-ikävä ajoittain vaivasivat, lähtö ei kertaakaan kaduttanut. Tänä keväänä Kaleva vieraili isäntäperheessään neljän vuoden tauon jälkeen.

– Tuntui, että olisin hyvin voinut jäädä sinne taas vuodeksi asumaan.