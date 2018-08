Mitä tiede tietää eläinten älykkyydestä ja tunteista? Kansainvälinen eläintutkimuksen konferenssi alkaa Turussa

Turun yliopistossa järjestetään kansainvälinen ihmistieteellisen eläintutkimuksen konferenssi ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuman järjestää Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura Ykes ry.

7.–9. elokuuta järjestettävä (Un)Common Worlds -konferenssi tuo Turkuun yli 200 alan asiantuntijaa. Pääpuhujina on kansainvälisesti tunnettuja eläintieteilijöitä.

Eri tieteenalojen tutkijat pureutuvat muun muassa ruokaan, veganismiin ja lihansyöntiin, eläimiin liittyvään nationalismiin ja transnationalismiin, koulutukseen ja nuoriin, ympäristön suojeluun ja biopolitiikkaan sekä kirjallisuuden ja kuvataiteen eläinkuvauksiin.

– Viime aikoina ihmisten ja eläinten suhteista on käyty kiihkeitä keskusteluja niin julkisuudessa kuin tutkijoiden kesken. Suomessa on puhuttanut esimerkiksi uusi eläinsuojelulaki ja tuotantoeläinten kohtelu sekä yleisemmin uudet havainnot eläinten kokemusmaailmasta. Eri tieteenaloilla on tuotu esiin eläinten asemaa aktiivisina toimijoina, ei vain ihmistoiminnan kohteina, konferenssityöryhmän jäsen, tutkija Jouni Teittinen kertoo tiedotteessa.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua konferenssin teemoihin avoimella yleisöluennolla tänään maanantaina. Turun pääkirjaston Studiossa järjestetään luento, jossa eläintieteilijä Helena Telkänranta puhuu teemalla ”Mitä tiede nykyään tietää eläinten älykkyydestä ja tunteista?”. Luennolle on vapaa pääsy ja se alkaa kello 16.30.

Telkänranta on eläintieteilijä, jonka erikoisalaa on eläinten käyttäytyminen ja kognitio. Telkänrannan tutkimuksissa on kehitetty menetelmiä, joilla arvioidaan eläinten tunteita infrapunalämpökuvauksen avulla sekä menetelmiä, joilla on arvioitu eläinten hyvinvointia ja havaintokykyä.

Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Telkänrannan työ koostuu ajankohtaisen eläinten käyttäytymistä ja kognitiota koskevan tiedon viestimisestä laajalle yleisölle. Telkänrannan suomenkielinen tuotanto on palkittu muun muassa Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla, Lauri Jäntin säätiön palkinnolla ja Tietokirjailijapalkinnolla.