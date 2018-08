Kadunrakennustyö jatkuu Tyksin ympäristössä syyskuun loppuun asti

Heinäkuun alussa alkanut rakennustyö jatkuu Tyksin kupeessa Savitehtaankadulla, Tykistökadun risteysalueella. Katualueelle ulottuvat työt jatkuvat arvion mukaan syyskuun loppuun asti.

Työmaa sulkee yhden ajokaistan molemmissa ajosuunnissa Savitehtaankadulta sekä Itäharjun puoleisen kevyen liikenteen väylän. Myös vasemmanpuoleinen kääntyvien kaista pysyy suljettuna Tykistökadulta Savitehtaankadulle käännyttäessä.

Paikalla on liikenneopasteet, ja alueella on poikkeava 30 km/h nopeusrajoitus. Päivittäinen rakennustyöaika on kello 7.00–20.00.