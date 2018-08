Poliisin tilannekeskuksesta vahvistetaan, että Ketarantien lähellä linja-autoaseman tuntumassa on poliisioperaatio käynnissä. Tarkempi paikka on silminnäkijähavaintojen mukaan Aninkaistenkadun Shell.

Silminnäkijöiden mukaan alueelta on kuulunut ammuskelua ja siellä on liikkunut poliiseja luotiliiveissä. Ketarantiellä asuva henkilö on kuullut noin kello kymmenen illalla neljä laukausta. Parikymmentä minuuttia myöhemmin oli vielä kuulunut yksittäinen laukaus.

Poliisi ei vahvista ampumista, mutta lupaa tiedottaa asiasta myöhemmin.