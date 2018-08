Vast: Ennenkuin joku jankkaaja taas alkaa:

Kun on jo tapahtunut, noin se ehkä mennee. Ennen kuin on tapahtunut, jokainen vesillä liikkuja on velvoitettu tekemään kaikkensa yhteentörmäyksen välttämiseksi.



Edellisestä selkokieleksi: Vesillä ei ole kenelläkään mitään erioikeuksia suhteessa muihin. Törmätä ei saa. Päälle ei saa ajaa.



Ken tästä tilanteesta jättää itselleen väärän mielikuvan, häviää itse aina.