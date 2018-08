Harrastustakuun antia: Naantalin opiston uutuuksia lapsille sirkus, espanja ja animaatiot

Naantalin kaupunki toteuttaa harrastustakuuta yhteistyössä Naantalin opiston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoite on taata jokaiselle naantalilaiselle lapselle ja nuorelle mieleinen harrastus. Harrastustakuu on opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus.

Naantalin opistossa on nyt lisätty ja monipuolistettu syksyllä starttaavien lasten ja nuorten kurssien tarjontaa. Harrastajille on tarjolla esimerkiksi sirkuksen alkeita, espanjaa ja animaatioiden tekemistä.

Uusia kursseja ideoitiin tarkastelemalla niitä toiveita, joita lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta on tullut kaupungin tekemässä harrastekyselyssä ja opiston omaa toimintaa koskevassa kyselyssä.

Lapsille ja nuorille on tarjottu matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia myös Kuviskimara-hankkeessa. Kuviskimara on tuonut alakouluissa kuvataidetunnit koulupäivän yhteyteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke jatkuu vielä alkavan syyslukukauden, ja odotettavissa on, että kuvisryhmät täyttyvät taas saman tien.