Varkaiden matkaan lähti tölkkisäkkejä – anastustapaukset ovat työllistäneet poliisia Loimaan alueella

Lääkkeet, alkoholijuomat ja tölkkipantit ovat kelvanneet pitkäkyntisille Loimaan alueella.

Poliisi epäilee noin 30-vuotiasta naista anastaneen Loimaan ykkösapteekista lääkkeitä viime viikon keskiviikkona. Lisäksi noin 40-vuotiasta miestä epäillään alkoholijuomien anastuksesta Oripään K-marketista viime sunnuntai-iltana.

Myös Pöytyän Valasrannan caravan-alueella on tapahtunut varkauksia. Kesäkuun aikana alueelta on viety useaan otteeseen pantillisia tölkkisäkkejä. Niiden yhteisarvo on ainakin sata euroa.

Poliisi epäilee hieman alle 50-vuotiaan miehen uhkailleen lähes 80-vuotiasta miestä Pöytyän Kyrössä maanantaina iltapäivällä. Tapahtumapaikalle poliisi meni usean partion voimin.

Poliisi sai haltuunsa myös teossa käytetyn, "erittäin aidon näköisen" kuula- tai ilma-aseen. Myös epäilty tekijä löytyi paikan päältä.

Tekijää epäillään ainakin laittomasta uhkauksesta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

