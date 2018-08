Turussa tapon yrityksestä epäiltyä miestä esitetään vangittavaksi huomenna

Turussa tapahtui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tapon yritys, josta epäiltyä miestä esitetään vangittavaksi huomenna.

Poliisi sai keskiviikon vastaisena yönä sivullisilta ilmoituksen, jonka perusteella Kaskenkadulla sijaitsevasta asunnosta löydettiin pahoin loukkaantunut, noin 55-vuotias mies.

Asunnosta otettiin kiinni noin 40-vuotias ulkopaikkakuntalainen mies. Häntä epäillään tapon yrityksestä.

Rikosylikomisario Jari Riialin mukaan vaikuttaa siltä, että miehet olivat tapahtumahetkellä kahdestaan paikalla asunnossa.

Riialin mukaan asianomistajaa on kuultu sairaalassa. Epäiltyä kuulustellaan tänään. Myös todistajia on tarkoitus kuulla tänään. Todistajina on henkilöitä, jotka ovat tehneet tapauksesta näkö- ja kuulohavaintoja.

Riialin mukaan teon motiivi on tällä hetkellä hämärän peitossa. Tässä vaiheessa poliisi ei kerro tekotavasta.

Uhri on edelleen sairaalahoidossa. Poliisin tietojen mukaan hänellä ole hengenvaaraa.

