Liikenne poikki Pernontiellä viiden päivän ajan sillan korjaustyön vuoksi

Pernon koulun kohdalla sijaitseva Pernontien alikulkukäytävän silta kunnostetaan, tiedottaa Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala. Alikulkukäytävä on Heinikonkadun risteysalueella.

Ajoneuvoliikenne on katkaistu työmaan kohdalla Metallikadun ja Heinikonkadun välillä 3.–7.8. Alikulkukäytävä on poissa käytöstä pidempään. Ainoastaan joukkoliikenteen busseille on järjestetty kulku työmaa-alueen läpi. Muut ajoneuvot kiertävät työmaan Upalingontien ja Länsikaaren kautta. Tienkäyttäjiä ohjaavat paikan päällä opasteet ja liikennemerkit.

Korjaukset ovat tavanomaisia sillan kunnon ylläpitämiseksiä tehtyjä korjauksia. Korjaustyön pääurakoitsijana toimii MPV-Infrarakenne Oy.