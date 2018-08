Kansainvälinen hinkuyskärokotetutkimus käynnistyy Turussa – tutkittavia etsitään

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri etsivät tutkittavia elokuun alussa käynnistyvään kansainväliseen hinkuyskärokotetutkimukseen. Hankkeessa ei tutkita uutta rokotetta, vaan selvitetään verinäytteistä, miten suoja hinkuyskää vastaan kehittyy eri-ikäisessä väestössä.

Hinkuyskätutkimusta tuetaan vuonna 2018 myös valtion Tyksin erityisvastuualueelle osoittamista tutkimusvaroista.

Hinkuyskä on bakteerin aiheuttama hengitystietulehdus, joka aiheuttaa voimakasta puuskittaista yskää. Tautia on saatu rokotuksin vähennettyä mutta ei täysin torjuttua. Suomessa sairastuu lapsia hinkuyskään joka vuosi. Tauti on pienille vauvoille vaarallinen ja johtaa lähes aina sairaalahoitoon.

– Hinkuyskärokotus kuuluu suomalaiseen rokotusohjelmaan, mutta rokotusten antama hyvä suoja kestää vain muutaman vuoden. On ilmeistä, ettei hinkuyskää saada nykyisillä rokotteilla täysin torjuttua ja uusia rokotteita tarvitaan, hinkuyskärokotetutkimuksen johtaja lastentautiopin professori Jussi Mertsola kertoo tiedotteessa.

Rokotetutkimukseen etsitään terveitä koululaisia ja aikuisia. Tutkittaviin halutaan vuonna 2003 syntyneitä koululaisia, jotka eivät ole vielä saaneet tehosterokotetta hinkuyskää vastaan 14–15-vuotiaana, vuosina 2004–2011 syntyneitä koululaisia sekä 20–34- ja 60–70-vuotiaita aikuisia, jotka eivät ole saaneet rokotusta jäykkäkouristusta, kurkkumätää tai hinkuyskää vastaan viimeisen viiden vuoden aikana.

Rokotteena käytetään jo myynnissä olevaa Boostrix-Polio-rokotetta, joka antaa suojaa hinkuyskää-kurkkumätää-jäykkäkouristusta ja poliota vastaan. Tutkittavat saavat yhden Boostrix-Polio-rokotteen ja heiltä otetaan vuoden kuluessa yhteensä neljästä viiteen verinäytettä.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä tutkimushoitaja Kaisu Kaistiseen puh. 050 407 1618 tai sähköpostilla hinku@utu.fi. Lisätietoa löytyy rokotetutkimuksen sivulta.