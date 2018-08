Turun liikennekeskuksen mukaan Tukholmankadun oikeanpuoleinen ajokaista suljetaan vihertyön vuoksi torstaina ja perjantaina. Lisäksi vihertyö kaventaa ajoittain kevyen liikenteen väylää. Tarkempi paikka on Ruissalontien ja Nosturinkadun välillä.

Päivittäinen työaika on klo 8.30–15.00, tiedottaa Turun liikennekeskus. Vihertyöstä on haittaa on sataman suuntaan ajaville. Paikan päällä on liikenneopasteet ja työkoneita liikenteen seassa.