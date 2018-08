Lounaspaikka: Café Art teki ruoasta uuden aluevaltauksen

Kesäpäivänä nopeus on valttia Café Artissa. Ulkopöydät Aurajokirannan lehmusten alla täyttyvät nopeasti. Keväästä lähtien on suositussa kahvilassa voinut nauttia myös kevyistä ruoka-annoksista.

– Kahvin oheen toivottiin lounas, jotta oma lounashetki nopeutuisi. Kesällä turistit ovat ilahtuneet lounasmahdollisuudesta, etenkin kun annoksia on saatavilla pitkin päivää, ei pelkästään lounasaikaan, kahvilan omistaja Anne Haahti kertoo.

Ruoka-annoksista vastaa keittiöpäällikkö Tamás Kovács-Balogh, joka siirtyi kahvilan palvelukseen keväällä Svenska Klubbenin keittiömestarin paikalta. Tarjonta koostuu salaateista ja keitoista, joita pystytään valmistamaan kahvilan rajallisissa ja leivontaan pääasiallisesti tarkoitetuissa keittiötiloissa.

– Meillä ei ole kiinteää lounaslistaa, vaan se vaihtelee. Joka päivä listalla on kuitenkin lohisalaatti. Lisäksi on tarjolla yksi tai kaksi muuta salaattivaihtoehtoa sekä alkukeitto, joka on aina vegaaninen, asiakkaiden pyynnöstä, Kovács-Balogh kertoo.

Keittiöpäällikön mukaan kävijöiltä on tullut kehuja uudesta aluevaltauksesta. Ruokapaikaksi Café Art ei kuitenkaan tähtää, vaan pääpaino säilyy kahvilatoiminnassa.

Vierailupäivänä listalla on lohisalaattia, tofusalaattia ja parsakaali-kesäkurpitsakeittoa.

– Ainekset haetaan yleensä läheltä, torilta tai kauppahallista, keittiöpäällikkö kertoo.

Uusilla perunoilla, kananmunalla ja sillillä höystetty lohisalaatti on tyylikkäästi aseteltu ja mauiltaan sopusointuinen. Helteisenä päivänä silli tuo sopivasti suolaisuutta salaattiannokseen.

Perunoiden tilli-öljykastike ja kalan basilikalla maustettu jogurtti-piimäkastike täydentävät raaka-aineiden makuja. Pienen alkukeiton koostumus osoittautuu samettiseksi ja maku lempeäksi.

Lounaan hintaan sisältyy myös leipä ja hummuslevite sekä kahvi tai tee. Ruokailija voi halutessaan ostaa cappuccinon kahden euron alehintaan.

Elegantti lounas sopii ruokailijalle, joka ei kaipaa raskasta ateriaa vatsansa täytteeksi. Kokonaisuus riittää tyydyttämään nälän, eikä kauniista esillepanosta ja viehättävästä ympäristöstä ole haittaa.

Jane Iltanen Lohisalaatti kuuluu Cafe Artin tarjontaan päivittäin yhden tai kahden muun vaihtoehdon lisäksi. Salaattiannoksen voi valita joko kasviskeitolla tai ilman.

Kesällä lounastajan kannattaa varautua jonoihin, sillä Café Artin kahvi on sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden suosiossa. Vuoden Barista -titteli on tullut kahvilalle seitsemän kertaa.

– Turun Kahvipaahtimo aloitti toimintansa vuonna 2009, mikä on varmistanut osaltaan kahvin laadun, Haahti kertoo.

Vuonna 2004 perustetun taidekahvilan tilat Aurajokirannassa ovat nykyisin omassa omistuksessa.

– Kimmokkeena kahvilatoiminnan aloittamiseen oli tilan sijainti ja myös oma haave ”Chopin-kahvilasta”, jossa olisi elävää pianomusiikkia, Haahti kertoo.

Elävä pianomusiikki osoittautui kuitenkin äänitasoltaan niin hallitsevaksi, että se päätettiin säästää yksityistilaisuuksiin. Kahvilan seiniä koristaa vaihtuva taidenäyttely. Café Artin kabinetteja voi varata maksutta omaan käyttöön. Syksystä alkaen iltatilaisuuksiin voi tilata myös kevyen ruokailun.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

