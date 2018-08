Kolumni: Hei poika, nyt säästetään!

Juttelin hiljattain Kreikan-matkalta kotiutuneen ystäväni kanssa siitä, miten epätoivoisesti ja kummallisissa tilanteissa ihminen yrittää säästää. Itse matkan ja hotellin valitseminen ei ole hetkauttanut ollenkaan, mutta kohteessa tingitään joka asiasta ja kauan, muutaman merkityksettömän lantin vuoksi.

Tuttu tunne. Itse reissasin talvella Teneriffalla ja jahkailin parin kolmen päivän ajan erään t-paidan ostamista matkamuistoksi. Hinta oli niin alhainen, että Suomessa olisin ostanut ilman sovittamista.

No, lopulta ostin paidan, ja sille kävi kuten turistipaidoille yleensä käy ensimmäisen pesun jälkeen.

Palataan Suomeen. Tankkiin on lorahtanut satojen eurojen edestä bensiiniä, sillä kesän kunniaksi on pitänyt päästä ajelemaan kauas sellaisiin paikkoihin, joissa kuuluu käydä kesäisin. Niissä paikoissa on kuulunut kirota kahvikuppien hintoja ja yrittäjien rahanahneutta.

Samaan aikaan ympäristöystävällinen ja edullinen polkupyöräily on jäänyt vähiin, sillä takapyörän venttiilistä puuttuu sielu. Sellainen ei montaa euroa maksaisi, mutta mistä sen saisi halvimmalla? Vertailu on vielä kesken. Hieman hävettää.

Liikenteeseen ja kesään liittyy muitakin säästöyrityskummallisuuksia. Baareissa mikään ei tunnetusti maksa mitään, mutta kun on aika lähteä yöllä kotiin, iskee väkeen saituus. Kaikessa rauhassa taksijonossa odottava henkilö joutuu vastailemaan tuntemattomien esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat hänen määränpäätään ja mahdollisuutta jakaa taksi.

Suomessa on liikennekäytössä melkein 2,7 miljoonaa henkilöautoa, mikä kertoo pitkien etäisyyksien lisäksi muun muassa siitä, että emme juuri kaipaa tuntemattomien seuraa ja että meillä on varaa autoilla. Yöllä ja alkoholin vaikutuksen alaisena nämä periaatteet taas joutavat romukoppaan. Positiivista on tietysti se, ettei omalla autolla ajeta kännissä kotiin.

Kun minulta edellisen kerran kysyttiin säästömielessä määränpäätä, se tapahtui tökerösti. Vanhempi pariskunta töksäytti: ”Hei, poika! Mennäänks samalla taksilla?” Ei muuten menty. Vaikka yrittäisi säästää joka paikassa, ei kohteliaisuuden kanssa sentään tarvitse kitsastella.

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.