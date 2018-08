Gallup: Mitä mieltä olet jatkuvasta kuumuudesta?

”Liian kuuma on, saisi olla viisi astetta viileämpää niin olisi hyvä. Kotonakin on kuuma kun ei ole tuuletinta. Olen laittanut pussilakanan pakastimeen, niin se on ihanan viileä kun menee nukkumaan.”

Sini Meriläinen,

21, Turku

Riitta Salmi Venla Aho

Mainos (Teksti jatkuu alla)

”Itse kyllä tykkään kun on kerrankin näin lämmin. Ei usein ole tällaista, joten mukava juttu tämä vain on. Meillä on kotona ilmastointi, joten sisällä lämpö ei haittaa ja saa ihan hyvin nukuttuakin.”

Venla Aho,

15, Turku

Riitta Salmi Sami Penttilä

”Helle ei haittaa vapaa-ajalla, mutta töissä on liian kuuma. Sisällä on ollut 29–30 astetta. Kotonakaan lämpö ei haittaa, kun voi ottaa rennosti. Yöllä aina tuuletan ja päiväksi laitan ikkunat ja verhot kiinni.”

Sami Penttilä,

28, Turku