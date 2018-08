Vesivuoto korjattu Nousiaisissa – tilanne jälleen normaali

Tökkii ja pahasti

Tällä hetkellä on ilmoitettu että korjaus kestää klo 14 asti. On taas ollut uskomatonta tiedotuksen osalta, eli mitään oppia ei otettu alkuvuoden vesikriisistä. On herännyt myös kysymyksiä onhan kunta sulkenut matonpesupaikat sekä infonut paikallista autonpesufirmaa, veden käytöstä kun sitä veden kulutusta tällä hetkellä pitää minimoida Raision tilanteen vuoksi. Tuskinpa vaan..

Kumpa tämä olisi tällä kertaa tässä...

