Hajonneet putket korjattu ja huuhdeltu – jos näytteet ovat puhtaat, tilanne saattaa normalisoitua tällä viikolla

Oona Komonen

Raision ja Naantalin vesihäiriön korjaustyöt etenevät. Keskiviikkoaamuun mennessä molemmat hajonneet putket oli korjattu ja huuhdeltu.

Seuraava toimenpide on putkien desinfiointi. Putkilinjan osiin laitetaan klooria vaikuttamaan. Sen jälkeen kloori tyhjennetään putkista ja putket huuhdellaan uudelleen.

Näytteitä otetaan sekä tänään että huomenna torstaina.

– Jos ne osoittautuvat puhtaiksi, putket voidaan ottaa perjantaina käyttöön, sanoo toimitusjohtaja Aki Artimo Turun Seudun Vesi Oy:sta.

On tiedossa, että putkissa on maa-ainesta eli likaa. Likaantunut alue on kuitenkin rajattu. Lian puhdistamiseen tepsivät huuhtelu ja desinfiointi.

Myöskään putkirikkovettä ei ole Artimon mukaan päässyt verkostoon.

– Jos tänään otetut näytteet ovat puhtaat, uskaltaisin sanoa, että ollaan jo voiton puolella.

Toisin sanoen vesikriisi saattaa normalisoitua jo tällä viikolla.

Vedenkeittokehotus on toistaiseksi voimassa sekä Raisiossa että Naantalissa.

Jos kaikkien näytteiden tulokset ovat puhtaat, kehotuksen purkua voidaan harkita torstai-iltana, aikaisintaan. Silloin valmistuvat viimeiset näyteanalyysit.

Häiriöalueella on pyydetty käyttämään vettä maltillisesti. Vedenpaine vaihtelee Raision ja Naantalin alueella.

Tällä hetkellä ainakin Raisiossa hanavettä on hyvin saatavilla, sanoo Raision Vesi Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kristiina Järvi.

– Mutta jos asuu kerrostalon ylimmässä kerroksessa, [veden]paine ei välttämättä riitä niin hyvin. Tällaisia tapauksia ei ole kuitenkaan kovin montaa tiedossa.

Maanantaina alkanut vesihäiriö aiheutui putkien hajoamista.

Ensin meni ylempi putki. Liitos petti, kun putkea oltiin ottamassa käyttöön. Vesi täytti kaivannon.

Putken alla oleva toinen, jo käytössä oleva putki jäi veden alle kaivannon täyttyessä. Todennäköisesti vesi liikutti putkea irti siten, että sekin irtosi liitoksestaan.

Siksi hajonneisiin putkiin tehdään uudenlaisia liitoksia korjauksen yhteydessä.

Samalla ne tuetaan, jotta vastaavalta voitaisiin välttyä. Putket oli tuettu aiemminkin, mutta nyt tuenta tehdään eri tavoin.

Putkirikko valutti maanantaina kaivantoon yli 1 300 kuutiota eli yli 1,3 miljoonaa litraa vettä. Sama määrä piti pumpata pois ennen kuin putkirikkoa päästiin korjaamaan.

Juttua korjattu 1.8. kello 13.47: Aki Artimo on toimitusjohtaja Turun Seudun Vesi Oy:ssa. Jutussa luki aiemmin Turun Vesi Oy.