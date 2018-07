Ukkonen aiheutti tuhoja Loimaalla ja Pöytyällä – "Puita kaatui toistasataa runkoa"

Ukkonen teki tuhoja Loimaalla ja Pöytyällä tiistaina. Loimaan Alastaro Golfissa alkoi rytistä vähän kolmen jälkeen iltapäivällä. Alastaro Golfin toiminnanjohtaja Minna Nenonen seurasi ukkostutkaa jo aiemmin.

– Katsoin, että lännestä päin on tulossa ukkosalue. Se näytti jo siinä kohtaa aika rajulta, hän kertoo.

Nenonen nappasi kastelulaitteiden johdot irti pistorasioista. Kentällä tiedettiin olevan kaksi pelaajaa, jotka Nenonen kävi hakemassa suojaan. Harjun ylitse pyyhkäissyt ukkoskuuro kesti hänen mukaansa kymmenisen minuuttia, mutta se jätti jälkeensä melkoisen sotkun.

– Paljon tuli roskaa ja puita kaatui toistasataa runkoa, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Tuuli tempaisi mukaansa myös tuolit ja pöydät klubitalon terassilta. Lakoavat puut eivät aiheuttaneet vaurioita golfkentälle tai sen rakennuksille, mutta pari parkkipaikalla ollutta autoa jäi alle. Autot kärsivät peltivaurioita.

Golfkenttä on tiistai-illan ja keskiviikon suljettu, koska sitä siivotaan pelikuntoon talkoovoimin.

– Kaatuneita puita on niin paljon. Lisäksi siellä on vielä kallellaan olevia puita, jotka eivät ole edes kaatuneet. Koko juuristo kun lähtee ylös tällaisella kankaalla, niin se on vaarallista. Pelaajia ei voi lähettää sinne sen takia, Nenonen kertoo.

Nenonen kiittelee ihmisten aktiivisuutta. Huomenna talkoisiin on tulossa 30–40 vapaaehtoista auttajaa.

– Maalla on helppoa, kun ihmiset ovat yhteisössä mukana. Heti on talkooporukka kasassa ja ensimmäiset paikalla.

Salamointi sytytti myös kaksi maastopaloa. Yläneen Nummiojantiellä havaittiin savua puoli neljän aikaan iltapäivällä. Päivystävä palomestari Matti Schwartz kertoo, että 30 aarin kokoista paloaluetta oli sammuttamassa kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.

Salama löi Schwartzin mukaan metsään myös Loimaan Majanojantien läheisyydessä, jonne tuli hälytys kello 18.45.

– Kun pelastuslaitos pääsi paikalle, noin sata neliötä oli ehtinyt palaa, hän kertoo.

Molempien palopaikkojen jälkivartiointia jatketaan ainakin illan ajan.

– Vaikka nyt vettä on tullutkin, niin siitä huolimatta maa ei vielä vesisateen jälkeenkään ole kovin märkä. Täytyy varmistaa, että se on varmasti sammunut. Ettei missään aluskasvillisuuden joukossa enää kyde, Schwartz sanoo.